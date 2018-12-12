نقيب الصحفيين يكرم محكمي مسابقة التفوق الصحفي

كتب- مصطفى علي:

كرم عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة التحكيم المشرفة على مسابقة التفوق الصحفي للأعمال التي نشرت خلال عام 2017، عقب انتهاء اجتماع لجان التحكيم.

شارك في حفل التكريم حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ومن المقرر أن تعلن نقابة الصحفيين بعد قليل نتيجة التفوق الصحفي.