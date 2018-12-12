"التعليم" تشارك في مؤتمر "ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل"

كتبت- ياسمين محمد:

شارك الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، في فعاليات "مؤتمر ذوي الاحتياجات الخاصة وآفاق المستقبل" نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والمنعقد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، حضر المؤتمر كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم لذوى الاحتياجات الخاصة، خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور نبيل الزهار، عميد كلية التربية الخاصة، وياسمين جمعة منسق العلاقات العامة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومنسق المؤتمر.

قال حجازى: "إنه حينما أخذنا على عاتقنا تطبيق منظومة الدمج في مدارس التعليم العام واجهنا العديد من الصعوبات كان من أهمها عدم استيعاب المجتمع المدرسي لأهمية البرامج الدمجية، حيث سيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه، وتكاتف جميع القائمين على هذا الأمر من أجل إعداد خطة قصيرة المدى استهدفت دعم وتوفير جميع الخدمات اللازمة من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام والفني، بما يضمن تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع".

وأشار حجازى إلى أن المتابع لجهود الوزارة يستطيع أن يلمس مدى ما تحقق من تطوير في برامج ومناهج ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الاستراتيجيات والنظم والمحتوى، فلم تعد حركة التربية الخاصة تقتصر على أرضية مدارس التربية الخاصة فقط، بل امتدت لتشمل مدارس التعليم العام والفني وانتقلت بفضل تلك الجهود من منظومة العزل إلى منظومة الدمج الجزئي ثم التحول إلى الدمج الكلي، ولقد نجحت جهود الوزارة خلال الفترة الماضية في توفير أوجه الرعاية الشاملة لعدد (37,500) طالب من طلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل عدد (3000) معلم، وإخصائي ومدير مدرسة على خصائص ذوي الإعاقة، وأما في مجال التنمية المهنية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب عدد (23,000) معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأكد حجازى أن الوزارة توجت جهودها في مجال تعليم ذوي الإعاقة بإقامة أول ملتقى عربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وقد شرّف سيادته هذا الملتقى بالرعاية والحضور وافتتاح الفعاليات، كما حرص على تكريم عدد كبير من الطلاب المتميزين والموهوبين من ذوي الإعاقة، ووجه سيادته بإنشاء مركز متميز لرعايتهم وتأهيلهم.

وأضاف حجازى: " نأمل أن يسفر هذا المؤتمر عن إيجاد آليات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بحيث تُسهم في توفير سبل الرعاية المناسبة لأبناء هذا الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة كغيرهم من أبناء المجتمع على حد سواء وتقديم خدمات تعليمية متميزة لهم".

وفى نهاية كلمته، أعرب حجازى عن تمنياته لكل المشاركين في هذا المؤتمر، بالتوفيق والسداد، وأن تُكلل تلك الجهود الصادقة والمخلصة بتحقيق الغايات المنشودة منها، وأن نصل إلى ما نصبو إليه في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تعزيز وتطوير السياسات والبرامج التعليمية المقدمة لهم.