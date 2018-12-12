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فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

03:11 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

أرشيفية

كتب- أحمد نجيب:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي، باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثانية والربع، اليوم الأربعاء، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وحسب بيان، اليوم، بدأت إدارات الميناء المختصة فورًا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

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