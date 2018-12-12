وزير الكهرباء: سد "ستيجلر جورج" يساهم في نقلة اقتصادية لتنزانيا

كتب- محمد غايات:

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته في مراسم توقيع عقد إنشاء "سد روفيجى" بجمهورية تنزانيا المتحدة، أعرب في بدايتها عن تقديره العميق لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الشقيقة، وأعرب عن سروره من مشاركته فى مراسم حفل توقيع عقد إنشاء "سد روفيجي" بجمهورية تنزانيا.

وأوضح شاكر، أن "سد روفيجي" من أكبر السدود لإنتاج الطاقة الكهرومائية على نهر روفيجي في شرق أفريقيا وتبلغ قدرته 2100 ميجاوات ويؤدى إلى إحداث نقلة اقتصادية لدولة تنزانيا.

وأكد شاكر، اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الأشقاء في القارة الإفريقية، لا سيما دول حوض النيل، ونتقاسم نفس المصير "ماء واحد دم واحد"، وهي علاقات تمتد جذورها فى أعماق التاريخ وشهدت مؤخراً نقلة نوعية فتحت آفاقا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات.

وقدم الدكتور شاكر التهنئة لشركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك صاحبتي الخبرة المتميزة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في مصر وأفريقيا، متمنياً لهما كل النجاح والتوفيق.

وأضاف أن الطاقة الكهربائية تعد من مفردات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول وأصبح التقدم الحضاري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، ويسهم مشروع سد روفيجي للطاقة الكهرومائية في إحداث نهضة صناعية بتنزانيا كما سيؤدي إلى التغلب على العجز في الطاقة الكهربائية وتوفيرها لتلبية كافة متطلبات التنمية وكذا خلق الكثير من فرص العمل وجذب الاستثمار من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين بتنزانيا.

وأوضح أن مصر تسعى من خلال عضويتها في تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا (EAPP) إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق مزيد من التكامل بين مشروعات الطاقة الكهربائية فى القارة الإفريقية كما تواصل تحركاتها الإقليمية الناجحة والقيام بدورها في إفريقيا من خلال المشاركات في كل الفعاليات الافريقية وفى مقدمتها القمم الإفريقية وكذا المشاركة بفاعلية فى المنظمات الأفريقية التى تحمل صوت وقضايا أفريقيا للعالم.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا).