"محلية النواب": طلبات الإحاطة أداة رقابية مرنة لحل المشكلات

القاهرة- مصراوي:

قال النائب أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة من الأدوات الرقابية المرنة، التي تعمل على حل الإشكاليات، موضحًا، أنها ليست استجوابات للمسؤولين وإنما سعي للحلول.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الأربعاء، بحضور محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن منطقة عين شمس، مؤكدًا أن اللجنة عملت منذ انطلاق الدورة البرلمانية على تخصيص يوم لكل محافظة يتم من خلاله مناقشة أكبر قدر من الطلبات الموجهة للمسؤولين، من أجل الوصول إلى حلول على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه على مدار الاجتماعات الماضية وصل الأعضاء بالتنسيق مع الحكومة لحلول لعدد كبير من الإِشكاليات التي تم عرضها.

وتابع حديثه: "طلبات الإحاطة ليست استدعاءات للمسؤولين بقدر ما هي نقاش بين النواب والسلطة التنفيذية نحو حل المشكلات للصالح العام"، مشيدا بحرص محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، للحضور إلى اللجنة لعرض وجهة نظره نحو الطلبات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظ كان حريصًا منذ البداية على التواصل وهذا شيء إيجابي ويجسب له نحو حل مشكلات المواطنين والقيام بمهامه على أكمل وجه.

وأبدى السجيني، تحفظه على ما تم قبل الجلسة من تنازل بعض النواب عن الطلبات المقدمة، مؤكدا أن الطلب قدم والمسؤولين حضروا ومن ثم التنازل يحتاج لمراجعة قبل اتخاذ القرار بشأنه.

من جانبه قال النائب يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب، أن المحافظ حريص على التواصل مع النواب بكل الدوائر، ويسعى بالتنسيق معهم نحو حل الإشكاليات التي تواجه المواطنين، وهذا أمر جيد، ويؤكد إيجابية اختياره كمحافظ لأكبر المحافظات في مصر قائلا: "محافظ القاهرة يعمل مع النواب بكل جدية ويسعى لحل الإشكاليات التي تعرض عليه ويتعاون بجدية مع النواب".

واتفق معه النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن أداء محافظ القاهرة مبشر بالخير، مشيرا إلى أنه ليس جديدًا على المحافظة خاصة أنه كان يشغل مدير الأمن للمحافظة قبل ذلك، ومن ثم مطلع على المجريات، مشيرا إلى أنه لا يتأخر عن النواب في شيء ويتواصل معهم بشكل جدي.