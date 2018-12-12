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    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

    11:53 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    المتحدث العسكري ينشر فيديو عن نتائج العملية الشاملة "سيناء 2018"

    العملية الشاملة 2018

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان رقم 30، للعملية الشاملة "سيناء 2018، اليوم الأربعاء؛ في إطار استكمال مراحل العملية العسكرية؛ لمكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

    ونشر العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، مقطع فيديو، لإعلان تفاصيل مجهودات القوات المسلحة خلال الفترة الماضية.

    القوات المسلحة العملية الشاملة 2018 الجيش المصري الإرهاب تامر الرفاعي فيسبوك

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