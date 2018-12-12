مقتل 27 إرهابيا واستشهاد مجند.. نص البيان 30 للعملية الشاملة

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة، مقتل 27 إرهابيا خلال العمليات التي شنتها مؤخرا ضمن العملية الشاملة "سيناء 2018"، مشيرة إلى استشهاد مجند خلال اشتباكات لتطهير إحدى البؤر الإرهابية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان رقم 30، للعملية الشاملة اليوم الأربعاء أن القوات الجوية قصفت ودمرت سيارة دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع ومخزن للذخيرة ووكر وسيارة يستقلها عدد من العناصر الإرهابية بشمال سيناء، كما دمرت (61) سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، وقتلت (3) أفراد شديدي الخطورة بالظهير الصحراوي.

كما أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن القضاء على (24) عنصرًا تكفيريًا مسلحًا، شديد الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وأضاف البيان أنه تم القبض على (403) أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرا إلى نجاح عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتفجير عدد (344) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وتابع البيان أنه تم اكتشاف وتدمير (342 ) مخبأ ووكرًا؛ لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة بشمال ووسط سيناء.

وقال إنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على (27) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و(83) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وأوضح البيان، أن القوات البحرية، تنفذ مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية.

وكشف البيان الثلاثين عن نجاح قوات حرس الحدود في ضبط 2750 طلقة بندقية آلية و250 طلقة خرطوش، 2423 كجم لجوهر الحشيش المخدر، و6246 كجم من نبات البانجو المخدر، وضبط 80 كجم لجوهر الهيروين المخدر بالتعاون مع وزارة الداخلية، و700 ألف قرص مخدر، وإحباط محاولة تسلل 2833 فردًا من جنسيات مختلفة عبر الحدود، وضبط 76 عربة وعائمة و4 دراجات نارية تستخدم في أعمال التهريب وضبط 5 أجهزة للتنقيب عن المعادن، و9 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

كما اكتشفت القوات ودمرت 4 فتحات أنفاق بشمال سيناء بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين.

وأضاف البيان أنه: "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استُشهد مجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية".

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة استمرار الجيش والشرطة في جهودهما لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.