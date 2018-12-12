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    "المترو": حركة الخطوط الثلاثة تعمل بانتظام ولا توجد أعطال

    11:14 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    "المترو": حركة الخطوط الثلاثة تعمل بانتظام ولا توجد أعطال

    أرشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام حركة الخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدة أن القطارات تعمل بانتظام وبصورة طبيعية ولا يوجد أي أعطال.

    وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، في بيان، الأربعاء، إن الحركة طبيعية منذ بداية اليوم، ولا توجد أي مشكلات.

    وأهاب متحدث المترو، بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بمرفق مترو الأنفاق الذي يخدم ملايين المصريين؛ منعا لحدوث بلبلة بين المواطنين.

    مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي وزارة النقل الخط الأول لمترو الأنفاق

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