"نصرالدين" يحصل على توقيع 200 نائب على مشروع "حذف خانة الديانة"

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، حصوله على توقيعات أكثر من 200 نائب على مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقال نصرالدين، في بيان، الأربعاء: "مشروع القانون يحتاج لتوقيع 60 نائبا لإحالته للجنة المختصة لمناقشته؛ استعدادا لعرضه على الجلسة العامة، ولكنني حريص على جمع توقيعات أكبر عدد من أعضاء البرلمان لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز".

وأضاف نصرالدين، أن أول بطاقة هوية في مصر صدرت في عهد الملك فؤاد لم تدوَّن بها خانة الديانة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن حذف خانة الديانة من الرقم القومي يُعلِي من شأن المواطنة ويلغي أي تمييز بين المواطنين على أساس ديني.

وردا على تخوف البعض من التلاعب في حالة الزواج، قال نصر الدين، إنه من السهل الاعتماد على شهادة الميلاد لإثبات الديانة في حالة الزواج وشهادة الوفاة لتوضيح الديانة للمواريث.

وشدد نصر الدين، على تمسكه بمشروع القانون، مؤكدا أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة.