"البحوث الإسلامية": لجان المجمع استقبلت 711 ألف فتوى في 2018

كتب - محمود مصطفى:

كشف التقرير السنوي لمجمع البحوث الإسلامية، أن لجان الفتوى أجابت على (711) ألف فتوى في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.

وأوضح التقرير الذي أصدره مجمع البحوث الإسلامية، الأربعاء، أن الزيادة المستمرة في عدد الفتاوى التي تمت الإجابة عليها، تتزامن مع التوسع في افتتاح لجان الفتوى الجديدة في مراكز ومدن الجمهورية خاصة في المناطق الجديدة، تيسيرًا على الجمهور بدلًا من تحمل عناء السفر إلى اللجان الرئيسة في المحافظات، تنفيذا لخطة المجمع لمواجهة فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المؤهلين لها، لأجل حماية المجتمع من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وأضاف التقرير، أن الموقع الإلكتروني لمجمع البحوث الإسلامية استقبل خلال هذا العام نحو (36) ألف سؤال تمت الإجابة عنها إلكترونيًا، من خلال استقبال الأسئلة عبر موقع المجمع الإلكتروني وإرسالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابات إلى السائلين مرة أخرى.

وأكد التقرير أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية تتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، ورفع الحرج عنهم، بالإضافة إلى جانب الخدمات التي تقدمها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية، حيث لا تتدخر اللجان جهدا في خدمة المستفتيين، لأجل حماية المجتمع من الفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وتابع التقرير أن الفتاوى الإلكترونية التي تحتاج إلى حضور السائل لمقر لجنة الفتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله حتى تتم الإجابة عليه بدقة، يتم توجيهه لأقرب لجنة فتوى إليه.