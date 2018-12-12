حدث ليلًا| تحرك جديد من "الآثار" بشأن الفيديو الإباحي.. و"صلاح رجل العالم"

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان من أبرزها:

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