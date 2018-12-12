"المحافظين" يستضيف اللواء محمود خليفة في ندوة "التنمية والأمن القومي"

(مصراوي):

يستضيف حزب المحافظين، اليوم الأربعاء، اللواء محمود خليفة، المستشار العسكري بجامعة الدول العربية ورئيس هيئة القوى العربية المشتركة خلال ندوة بعنوان "التنمية وعلاقتها بالأمن القومي ودور الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية"، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد.

ومن المقرر أن يرأس الندوة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والمهندس علي قرطام، نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، وعدد من السياسيين والبرلمانيين.

ويحرص حزب المحافظين على أهمية عقد مثل هذه الندوات والتي تمثل حقبة جديدة من التواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح الحقائق للرأي العام وهو ما يعد بداية حقيقية للتفعيل الإيجابي للحياة السياسية بين الأحزاب الفاعلة والنخبة السياسية.