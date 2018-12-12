بأرقام العمارات.. جهاز القاهرة الجديدة يبدأ سحب شقق "دار مصر" لهذا السبب- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أكرم الرفاعي نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للمشروعات العقارية، إن الجهاز سيبدء سحب وحدات المرحلة الأولى من مشروع دار مصر، وذلك للحاجزين الذي تم إرسال لهم خطابات بالاستلام ولم يتوجه أحد منهم إلى الجهاز لإنهاء هذه إجراءات.

وأضاف الرفاعي لمصراوي، أنه تم إخطار عدد من الحاجزين بسرعة التوجة إلى الجهاز خلال شهرين لاستلام الوحدة، ثم يتم إرسال خطاب انزار لمدة 30 يومًا ولو لم يتقدم الحاجز لاستلام الوحدة يتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب الوحدة، مع إمكانية تقديم تظلم للحاجز خلال 60 يومًا.

وأكد نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للمشروعات العقارية، أنه لو لم يتم الاعتراض خلال هذه المدد يتم سحب الوحدة دون رجعه في هذا القرار، لافتًا إلى أن أي حاجز لدية ملاحظات على تشطيبات الوحدة لابد من إخطار الجهاز بتقديم طلب رسمي بتعديل هذه الملاحظات مع سداد قيمة عداد الكهرباء والمياه حتى لا نبدأ في إجراءات سحب الوحدة.

وأشار إلى أن إنزار الاستلام تم إرسالة إلى الحاجزين الذي تم إخطارهم خلال الشهر الماضي، وفور انتهاء المدة الخاصة بكل حاجز سنبدأ في سحب الوحدات تباعا.

وأكد أن الوحدات السكنية التي تم إرسال خطابات لأصحابها تقع في منطقة شمال القرنفل كود 111، بالعمارات التالية: (45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 83 – 84 – 85 – 86 – 91 – 92 – 93 – 94 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 108 – 109 – 110 – 111)، بجانب بعض الوحدات بمنطقة الأندلس موقع 14، للعمارة رقم 1 وحتى 29.