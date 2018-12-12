المرشدين السياحين بالبحر الأحمر: نستهدف مليون سائح خلال 2019

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن المحافظة تستهدف خلال عام 2019 المقبل مليون سائح صيني لزيارة مصر، لافتا إلى أن استراتيجية مجلس النقابة الجديد، تتمثل في إيجاد فرص عمل لمرشديها وتطوير مهنتهم، خاصة في البحر الأحمر الثرية بالمساحات السياحية وذلك لخلق أنواع السياحات المفقودة في مصر.

وأوضح أبوطالب لمصراوي، أن ملف التأمين الصحي، على رأس أولويات عمل مجلس إدارة النقابة الجديد، لافتا إلى أن المجلس عقد اجتماع أول أمس لبحث كل الملفات المهمة في المحافظة.

وأضاف أن مجلس النقابة سيعقد محاضرة بمدينة الغردقة يوم الجمعة المقبل لمندوبة من المركز الثقافي الصيني لتثقيف كل المتعاملين مع السائح الصيني وغيرهم من السائحين الآخرين عن كيفية التعامل معهم.

وأوضح أبوطالب، أن استراتجية النقابة تضم، ابتكار برامج جديدة للسفاري تحتوي على تسلق جبال وممشى ومراقبة الطيور ومشاهدة النجوم، مع العمل على ربط الغردقة بجنوب سيناء سياحيا بحيث يتمكن سائح الغردقة من زيارة دير سانت كاترين وجبل موسى.

وتابع: سنواصل تواجدنا فى مجتمع البحر الأحمر على العطاء بلا مقابل من محاضرات وندوات في المدارس لتوعية الطلاب سياحيا، كما سنستمر فى محاربة العمالة الأجنبية وسنقوم بتدريس اللغات الأكثر ندرة، كما نفعل الآن اللغة الرومانية.