مفتي الجمهورية يلقي الكلمة الرئيسية بمؤتمر الوحدة الإسلامية بمكة.. اليوم

كتب - محمود مصطفى:

يشارك الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح الأربعاء في فعاليات المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي ينعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان: "مخاطر التصنيف والإقصاء.. تعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة".

ويُلقي المفتي، الكلمة الرئيسية في المؤتمر والذي ينعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتدور كلمته حول التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية، وأهمية تعلم وإدراك فقه الاختلاف الصحيح الذي يجنب الأمة خطر جماعات التطرف، التي فرقت الأمة بسبب المذهبية والطائفية واستباحت الدماء لمجرد الاختلاف.

ويبحث المؤتمر، جمع كلمة العلماء والدعاة، وتقريب وجهات النظر بينهم، والتأكيد على مسؤوليتهم في توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم وكذلك نشر قيم الوسطية وتعميق أواصر التآخي والتآلف بين المسلمين ونبذ خطاب العداء والفرقة.

ويناقش المؤتمر مسألة الخصوصية المذهبية وثقافة الاختلاف ومناقشة معوقات الوحدة الإسلامية والدعاوي الطائفية الرامية لبث التكفير والتطرف والفكر الطائفي والشراكة الحضارية مع غير المسلمين وسُبُل مواجهة الإسلاموفوبيا.

ويحضر المؤتمر أكثر من 1000 شخصية من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من 127 دولة بهدف وضع خطة استراتيجية شاملة للتصدى لمشاريع الكراهية والصراع الطائفي.