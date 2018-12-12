  • عاجل:بالفيديو.. صلاح يفلت بليفربول إلى دور الـ16 بعد النجاة من فخ نابولي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا لافتتاح سد "ستيجلر جورج"

    12:23 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا لافتتاح سد "ستيجلر جورج"

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة - أ ش أ:

    وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، دار السلام عاصمة تنزانيا، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليو وعدد من كبار المسئولين التنزانيين.

    ويشهد رئيس الوزراء غدًا احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد "ستيجلر جورج" لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك.

    ويرافق "مدبولي" خلال الزيارة وفد رفيع المستوي يضم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مصطفى مدبولي تنزانيا سد ستيجلر جورج مجلس الوزراء قاسم مجاليو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان