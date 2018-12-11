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    بـ32 علامة مائية.. رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل "الشهادة الجديدة"

    11:43 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    بـ32 علامة مائية.. رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل "الشهادة الجديدة"

    الدكتور محمد عثمان الخشت

    كتب- محمد قاسم:

    قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعاقدت مع إحدى الجهات السيادية لطباعة الشهادات التي تصدر منها ممهورة بـ32 علامة مائية لتأمينها.

    وأضاف الخشت، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طباعة الشهادات على ورق صُنع خصيصًا في اليابان ولا يمكن تزويره.

    وأكد أنه من المقرر تسليم تلك الشهادات للطلاب سواء بكالوريوس، أو ليسانس، أو دراسات عليا، أو وافدين، العام الدراسي الحالي.

    محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة علامة مائية طباعة الشهادات

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