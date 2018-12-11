"البيئة" تتابع موقف إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحي بقوص

كتب - يوسف عفيفي:

قام فريق من وزارة البيئة والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والشركاء الأجانب اليوم الثلاثاء، بزيارة محافظة قنا لتفقد الموقف الحالي لمنظومة المخلفات بالمحافظة والتي تعد إحدى المحافظات الأربع المستفيدة من المرحلة الأولى من البرنامج (الغربية- كفر الشيخ- اسيوط- قنا)، حيث يأتي ذلك في إطار اجراءات المتابعة والتقييم الدورية الخاصة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وتضمنت الزيارة تفقد الموقع المقترح لإنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحي الجديد بمدينة قوص على مساحة 170 فدانا، وتفقد المعدات التي تم توريدها وتشمل عدد 70 حاوية (24 متر مكعب) ورأس ترلة، بالإضافة إلى زيارة وحدة ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والتي تم استحداثها ودعمها من خلال البرنامج والوقوف على اجراءات استكمال الهيكل التنظيمي للوحدة والوحدات المحلية التابعة، واستعراض الخطة المقترحة لتوزيع معدات المرحلة الثانية والأنشطة التي تم تنفيذها في اطار الاعداد لأنشطة عام 2019.

كما تضمنت الزيارة عقد اجتماع بين محافظ قنا عبدالحميد الهجان وفريق العمل للوقوف علي اعمال التطوير التي تتم في المحافظة في إطار البرنامج والمنظومة ككل وكذا العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج لايجاد حلول لها بمشاركة كافة الاطراف المعنية.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ممول بإجمالي مبلغ 68,7 مليون يورو (مكون دعم فني ومالي) بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وشركاء التنمية (بنك التعمير الألماني، والوكالة الالمانية للتنمية، والاتحاد الأوروبي والمعونة السويسرية)، ويستهدف المكون الاستثماري منه دعم منظومة المخلفات بعدد أربع محافظات (كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا).

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