المشاط: المزج بين السياحة والثقافة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية المنعقد في مكتبة الإسكندرية اليوم، موضحة أنه مكملًا لاجتماع المجلس الوزاري الذي جرى عقده أمس.

ترأس الاجتماع، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلاله مناقشة الرؤية المقدمة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، واعتماد السياحة محركًا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها، أن المزج الحقيقي بين السياحة والثقافة سيكون له أثرا كبيرا في تطوير القطاعين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، لافتة إلى أن دمج رؤية المملكة الخاصة بالربط بين قطاعي السياحة والثقافة، سيكون أحد المحاور المهمة في تطوير وتحديث استراتيحية السياحة العربية والتي تم تكليف الوزيرة بها أمس خلال اجتماع المجلس الوزاري لتتواكب مع المتغيرات العالمية، وعلى أن تطرح خلال الثلاثة أشهر المقبلة على أعضاء المجلس الوزاري العربي للسياحة.

وأكدت الوزيرة، أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الرائدة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن تحديث وتطوير هذه الصناعة بالاستعانة بالمنصات الرقمية، كأحد أهم أدوات التواصل الآن، سيفتح مجالات جديدة من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل في مجال السياحة.

وأشارت إلى أن تحديث آليات الترويج يعد أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن الحملة الترويجية لمصر ستتضمن محورا مهما للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعتبر صرحا ثقافيا مهما، مشيرة إلى أن خلق شغف حول افتتاحه سيكون له اثرا كبيرا على المزج بين الاثار والثقافة والسياحة.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الانفتاح بين الشعوب وبعضها، مشيرة إلى أن هناك ايضا محورا ترويجيا تتضمنه الحملة people to people p2p والذى يرتكز على انفتاح الشعب المصرى على الشعوب الأخرى، موضحة أن هذا الشعار سيكون له مردود إيجابى يتعلق بالامن والسلام.