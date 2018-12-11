"الأطباء" تطالب وزيرة الصحة بحل أزمة أعضائها المغتربين بالمحافظات

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت نقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بتيسير نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم الدائمة بالمحافظات المختلفة بذات المستويات الوظيفية، واستثنى من تطبيق القرار أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014.

وأكدت نقابة الأطباء، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يوجد العديد من شكاوى الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة من استمرارهم لسنوات طويلة يعملون بمحافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم الدائمة، مما يؤثر على حسن انتظام الأطباء في العمل وتقديم الرعاية الطبية الواجبة للمواطنين، كما يضيف على الأطباء أعباء مادية كثيرة في الانتقالات، بالإضافة للعديد من المشكلات العائلية المتكررة.

وأشارت إلى وجود أطباء آخرين يعملون بمحافظات إقامتهم، ولكنهم منتدبون إليها من محافظات أخرى منذ سنوات طويلة، وأصبح هؤلاء الأطباء مهددين بإلغاء الانتداب بحجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي حدد أربع سنوات للإنتداب كحد أقصى.

وشددت نقابة الأطباء على ضرورة تشكيل لجنة تنقلات بوزارة الصحة للنظر في طلبات النقل والانتداب بين المحافظات المختلفة، مع الوضع بالاعتبار ألا يتسبب ذلك في ازدياد العجز الموجود ببعض التخصصات في بعض المحافظات.

وطالبت بأن تقوم جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بإرسال بيان بإجمالي أعداد الأطباء المتواجدين على رأس العمل بها مقسمين طبقا للدرجات الوظيفية المالية وكذلك الدرجات الفنية بكل تخصص على حدة، وكذلك بيان بالكثافة السكانية بالمحافظة، مع إبداء الرأي في وجود زيادة أو عجز بكل تخصص فيما يقوم الأطباء الراغبين في النقل أو الإنتداب من محافظة لأخرى بتقديم طلباتهم للجنة.