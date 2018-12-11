وزيرة البيئة تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق باريس دون تضرر الدول النامية

كتب - يوسف عفيفي:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضرورة تحقيق مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ونفاذ اتفاق باريس لتغير المناخ بصورة عاجلة ومنصفة بحيث لا تتضرر الدول النامية جراء التنفيذ.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة البيئة كلمة مصر في اجتماعات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ببولندا، والتي تعبر عن موقف الدول النامية متمثلة في رئاسة مصر مجموعة الـ77 والصين.

وأشارت وزيرة البيئة - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إلى أن الدول النامية ومنها مصر تتحمل ميزانياتها أعباء كبيرة لمواجهة التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكجزء من إفريقيا تلك القارة التي لا تساهم بقدر كبير في غازات الاحتباس الحراري إلا أنها حسب التقارير العلمية والرسمية من أكثر القارات تضررا من آثار التغيرات المناخية.​​