السيسي يبحث مع مستشار النمسا تعظيم التعاون الاقتصادي

القاهرة - (مصراوي):

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من مستشار النمسا سيباستيان كورتز.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبر خلال الاتصال عن حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنمسا، لا سيما من خلال تعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، عن طريق تشجيع كبار رجال الأعمال وكبرى الشركات في النمسا على الاستثمار في مصر خاصةً مع التطورات الإيجابية التي تحققت مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه؛ أعرب مستشار النمسا عن رغبة بلاده في الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، مشيداً بالإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، ومؤكداً أن النمسا كرئيس حالي للاتحاد الأوروبي تعتبر مصر شريكاً مركزياً في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمعها بأوروبا والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، كما أنها تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف السفير بسام راضي أن الاتصال تطرق إلى التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور في هذا الخصوص بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.