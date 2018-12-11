برلمانى لوزيرة الصحة :"الأطباء عايزين الفيزيتا في الدنيا ولا الآخرة؟"

كتب- أحمد علي:

وجه رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، استغاثة، للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أثناء حضورها أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة في ملف الصحة والسكان.

وقال عبدالستار لوزيرة الصحة: "المواطن ملوش حد غير ربنا، وحضرتك والرئيس عبد الفتاح السيسي"، متابعًا: "نحن نشفق عليكي في التركة الثقيلة ولكن يجب أن تنجح وتتطور منظومة الصحة في مصر".

وأضاف عضو مجلس النواب: "عايز أعرف الأطباء في مصر عايزين الفيزيتا في الدنيا ولا في الآخرة؟، ولو مش لاقيين رقابة في الدنيا أكيد هيكون فيه رقابة في الآخرة".

وأشار رياض عبد الستار، إلى أن مستشفى ملوي العام في محافظة المنيا، تخدم مليون ونصف نسمة، إلا أنه مضى ما يقرب من سنة ونصف في عملية التطوير ولم تستكمل حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سبق وطالب بتحويل مستشفى الأشمونين التي تخدم شمال مركز ملوي، إلى مستشفى تأمين صحي ولكن دون أي تحرك.

وأكد عضو مجلس النواب أن الوحدات الصحية المغلقة التي لا يوجد بها أي مستلزمات مثل الإسعافات الأولية، ولا تستطيع أن تقدم خدمات صحية للمواطنين.