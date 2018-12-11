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    وزير الخارجية يشارك في اجتماع عربي أفريقي بالرياض

    09:18 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    وزير الخارجية يشارك في اجتماع عربي أفريقي بالرياض

    سامح شكري وزير الخارجية

    كتب - طه عبيد:

    غادر القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية متوجها إلى الرياض؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

    يبحث المشاركون في الاجتماع على مدى يومين، سبل تفعيل التعاون المشترك والتنسيق بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

    سامح شكري الرياض اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر

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