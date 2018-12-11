وزيرة الصحة: 15 مركزًا لتجميع "مشتقات البلازما" بمنحة فرنسية

القاهرة - مصراوي:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل حالياً على مشروع ضخم للاكتفاء الذاتي من أدوية الأورام، مضيفة: "سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من بعض أدوية الأورام في النصف الثاني من 2019".

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء: "لدينا مشروع كبير لتجميع وتصنيع مشتقات الدم، وهذه هي أعلى تكتولوجيا تصنيع في العالم، و4 دول في العالم فقط خاضت هذه التجربة، لأنها تجربة شديدة الحساسية، وسنقيم 15 مركز تجميع، وسيتم تنفيذ المشروع بمنحة فرنسية".

وقالت إن المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما يهدف إلى تأمين إحتياجات البلاد من مشتقات البلازما.

وأوضحت الوزيرة أنه لأول مرة يتم هيكلة منظومة الألبان العلاجية للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير الاحتياجات المطلوبة، وسيتم ضخ نحو 9 مليون علبة ألبان علاجية.