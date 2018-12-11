الفائزة بجائزة نجيب محفوظ: مصر علمت البشرية أبجدية الحضارة

كتب - محمد عاطف:

أشادت الكاتبة السعودية أميمة الخميس، بالأديب العالمي نجيب محفوظ، واصفة إياه بـ"الكاتب العظيم الذي عملنا سحر الكتابة".

وأعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، منح جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018 للكاتبة السعودية أميمة الخميس عن روايتها "مسرى الغرانيق في مدن العقيق".

وأضافت في كلمتها: "لا أزعم بأنني دخلت أرض السرد من بواباته الشاسعة، لكن في بداياتي الأولى كنت مفتونة باللغة".

وتابعت: "أنا أقف اليوم فوق هذا المنبر المصري الذي تهجت منه البشرية أبجدية الحضارة، لا يسعني إلا أن أقدم حقل نخيل للمشرفات والمشرفين على الجائزة".

والجائزة عبارة عن ميدالية تحمل صورة نجيب محفوظ ومبلغ ألف دولار، مع ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الانجليزية.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها كاتب من السعودية على تلك الجائزة التي تمنح سنويا في عيد ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ منذ انطلاقها في عام 1996.