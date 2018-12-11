الروائية السعودية أميمة الخميس تحصد جائزة نجيب محفوظ

كتب - محمد عاطف:

حصدت الروائية السعودية، أميمة الخميس، جائزة نجيب محفوظ لعام ٢٠١٨، التي تنظمها دار نشر الجامعة الأمريكية، عن روايتها "مسرى الغرانيق في مدن العقيق".

أميمة عبدالله محمد الخميس، روائية وشاعرة وناقدة وصحفية سعودية بارزة، وهي ابنة المؤرخ الكبير عبد الله بن محمد بن خميس.

وجرت العادة منذ 1996، أن يتم منح جائزة نجيب محفوظ للرواية كل عام من قبل لجنة تحكيم، عبارة عن ميدالية فضية وجائزة نقدية قدرها 1000 دولار، بالإضافة إلى قيام دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة ونشر الرواية الفائزة في جميع أنحاء العالم.

وتضم لجنة التحكيم هذا العام الدكتورة تحية عبد الناصر، أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي والمقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، والدكتورة منى طلبة، استاذ مساعد الأدب العربي بجامعة عين شمس، وهمفرى ديفيز، المترجم المعروف للأدب العربي، والدكتور رشيد العناني أستاذ فخرى للأدب العربي الحديث بجامعة إيكستر.

جدير بالذكر أن الكاتبة الفلسطينية حزامة حبايب، كانت آخر الحاصلين بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2017، وذلك عن روايتها "مخمل".

ويواكب هذا الحدث ذكرى ميلاد الأديب المصري الذي ولد عام 1911، ومن المقرر أن يقام الحفل بالقاعة الشرقية فرع الجامعة الأمريكية بالتحرير.