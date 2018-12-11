رئيس الوزراء يتوجه إلى تنزانيا لتوقيع مشروع سد "ستيجلر جورج"

القاهرة - أ ش أ:

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى تنزانيا على رأس وفد رفيع المستوى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع سد "ستيجلر جورج" الذي سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية.

كان الرئيس السيسي استعرض مع نظيره التنزاني، الأسبوع الجاري، آخر تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا، والذي ستشيده شركة المقاولون العرب المصرية، وذلك في ضوء انعقاد مراسم التوقيع على عقد بناء السد يوم 12 ديسمبر الجاري في تنزانيا.

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مؤكدًا استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزاني في مختلف المجالات في ضوء المقومات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، مع الإشارة إلى أن سد "ستيجلر جورج" سيمثل نموذجًا يحتذى به للتعاون بالقارة الإفريقية وأن مصر ستحرص على المشاركة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال مراسم التوقيع على عقد إنشاءه.