اتحاد كتاب مصر يغلق باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي
كتب - محمد عاطف:
أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، غلق باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي لأفرع النقابة، والتي فتحت أبوابها للتقدم في 8 ديسمبر الماضي.
وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه أول مرة يتم إجراء انتخابات التجديد النصفى في الأفرع، حيث تتم الانتخابات في 9 فروع للنقابة وهي: "الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، الشرقية".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يومي الجمعة والسبت 11/12 يناير المقبلين.
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