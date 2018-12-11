اتحاد كتاب مصر يغلق باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي

كتب - محمد عاطف:

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، غلق باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي لأفرع النقابة، والتي فتحت أبوابها للتقدم في 8 ديسمبر الماضي.

وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه أول مرة يتم إجراء انتخابات التجديد النصفى في الأفرع، حيث تتم الانتخابات في 9 فروع للنقابة وهي: "الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الأقصر، الشرقية".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات يومي الجمعة والسبت 11/12 يناير المقبلين.