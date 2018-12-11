تفعيل مذكرة تفاهم بين "الرقابة الإدارية" ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية

جامعة القاهرة تختتم فعاليات حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب - أحمد جمعة:

بحث اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستيان نيلسون، والوفد المرافق لها، تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين بشأن تبادل الخبرات لمكافحة الفساد المتعلق بالهجرة والجمارك.

جاء ذلك في إطار انطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وانطلاقا من الدور المنوط لهيئة الرقابة الإدارية.

وتناول اللقاء آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بشأن تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بمكافحة الفساد فى مجالي الهجرة غير الشرعية وجرائم التهرب الجمركي، وما يتعلق بهما من أنشطة جنائية.

حضر اللقاء قيادات هيئة الرقابة الإدارية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفد الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية والذي يزور القاهرة.

بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الفساد ومنعه وسبل الوقاية منه وتم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في تلك المجالات.