​عميدة إعلام القاهرة: الصحف الورقية تصارع البقاء

كتب- محمد قاسم:

قالت الدكتورة هبة الله السمري، إن الصحف الورقية في الوقت الحالي تصارع للبقاء في ظل التطور التكنولوجي الكبير.

ولفتت السمري خلال ندوة حول مستقبل الصحافة في مصر بحضور الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي - يلاكورة - الكونسلتو- أونا"، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحولت لمصدر رئيسي للمعلومات لدى شريحة كبيرة من الجمهور، وسط تراجع لنسب مشاهدات التليفزيون لدى المشاهدين.

وأكدت أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تزايد مستمر و"الفيسبوك" بات يملك نحو مليار و60 مليون متابع في الشرق الأوسط وحدها و6 ملايين متابع عبر تويتر، وسط انخفاض لنسب القراءة للصحف والمشاهدة للتليفزيون.

وأشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تغلبت على التليفزيون كمصدر للأخبار وتملك 48% مقابل 24% للتليفزيون.​