النواب يحيل 6 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس،خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على إحالة 6 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة.

وجاءت القرارت كالتالي:

-قرار رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

-قرار رقم 538 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

-قرار رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي"، بمبلغ 100 ألف دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس في القاهرة، والموقع بتاريخ 9/9/2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

-قرار رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، والموقع في القاهرة بتاريخ 25/7/20، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

-قرار رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تاشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة والموقع في باكو بتاريخ 24/5/2010، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

-قرار رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تاشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.