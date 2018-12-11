مقدمو برنامج "8 الصبح" يرحبون برحمة خالد: "هتقعدنا في البيت قريب"

كتب مصطفى على

وجه الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "8 الصبح"، الشكر إلى هشام سليمان رئيس شبكة "dmc" على قرار ضم رحمة خالد لمذيعي برنامج "8 الصبح"، كأول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة على الفضائيات.

وأضاف رضوان: "أحب أقولكم ليه إحنا اختارنا رحمة ورحمة أختارتنا، رحمة عندها طاقة إيجابية ومشعة، ابتسامتها تحسسك أن الدنيا نورت، ومثابرة، وبطلة رياضية عنيدة عندها أكثر من 170 ميدالية، لما بتحط حاجة في دماغها مش بتسيبها، وعلى ما يبدو أنها كانت عاوزة تبقى مذيعة في 8 الصبح، ومسابتهاش غير لما نالتها، كما أنها تلقت تدريب الفترة اللي فاتت وعلى أساسه بدأت شغلها، ورحمة هتقعدنا في البيت قريب".

وقالت آية جمال الدين مذيعة البرنامج: "رحمة من النماذج المبشرة جدًا، واستديو 8 الصبح نور"، وقال رامي رضوان: "منورانا يا رحومة ومبسوطين إنك معانا ومتوقعين إنك هتكسري الدنيا".

ومن جانبها علقت رحمة: "النهاردة أول ظهور ليا كمذيعة.. أنا مبسوطة جدا وحاسة إني معاكو وأنت معايا يا رامي حاسة أنه بابا واقف معايا.. أنا عملت حوارات هتتذاع .. ومن غير نفسنة في حوار من العيار التقيل مع الفنانة الكبيرة يسرا ولسة في مفاجآت تانية".

يٌذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة، رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح".