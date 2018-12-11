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الجلاد يعلن استعداد مؤسسة "أونا" لتدريب طلاب إعلام القاهرة

03:07 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
الجلاد يعلن استعداد مؤسسة "أونا" لتدريب طلاب إعلام القاهرة

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كتب- محمد قاسم:

أعلن الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- أونا"، عن استعداد المؤسسة لتدريب طلاب إعلام القاهرة على أسس الصحافة الرقمية.

وقال الجلاد عقب حواره المفتوح مع طلاب الكلية: "لدينا استعداد لتلقي أي أعداد من المتدربين في أي وقت، ليس فقط لتدريبهم بل للاستفادة من طاقاتهم".

وكرمت الدكتورة هبة السمري عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- أونا"، على هامش مشاركة الجلاد في حوار مفتوح مع طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في إطار الأسبوع الثقافي للكلية.​

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