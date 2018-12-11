الجلاد لطلاب إعلام القاهرة: الصحافة تعاني من أزمة.. وعليكم الاستفادة من التطور التكنولوجي

كتب- محمد قاسم:

دعا الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- وكالة أونا"، طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة للاستفادة من التطور التكنولوجي لثقل مهارتهم بالأدوات الجديدة التي يحتاجها الصحفي.

وأضاف الجلاد، خلال حوار مفتوح مع طلاب إعلام القاهرة، عن مستقبل الصحافة في مصر، أن الصحافة المطبوعة تعاني من أزمة، والدراسات العالمية أرجعت تلك الأزمة ل 3 أسباب من الصعب التغلب على تلت الأسباب.

وتابع أن التطور التكنولوحي أولى الأسباب التي تعاني منها الصحافة، وثاني الأسباب أن الأجيال الحالية لا تقرأ الصحف الورقية، والسبب الثالث هو ارتفاع أسعار الورق والطباعة.

ولفت إلى أن غرف الأخبار الحديثة مثل مؤسسة أونا استوعبت التطور التكنولوجي ولديها أقسام كاملة للصحافة الرقمية.

وتابع: "علينا أن نغير ثقافتنا تجاه المهنة من خلال امتلاك الأدوات التكنولوجيا وكذلك تطوير مهاراتنا الشخصية".

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الله السمري القائم بعمل عميد الكلية والدكتور محمد عتران أستاذ العلاقات العامة بالكلية.