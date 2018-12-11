وزير المالية: "الحكومة عندها ٥ ملايين موظف مش لاقيين ليهم كراسي"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشعب المصري سيشعر بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق.

جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، "متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي؟".

وضرب الوزير مثالا بحملة فيروس سي التى تكلفت من ٣ لـ ٤ مليارات جنيه و إجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، قائلا: لو لم يكن لدينا موارد مالية فكيف استطعنا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا؟

وأضاف معيط: نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا لكن ليس عن طريق الاستدانة (السلف) بل عن طريق موارد حقيقية للدولة حتى لا تتأثر الأجيال القادمة.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: الحكومة عندها ٥ مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل فى زيادة الاستثمارات في الدولة"، موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حلمشاكل البنية التحتية أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعي وأراضي وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه مع استمرار وجود مشاكل، على حد تعبيره.