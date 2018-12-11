رئيس مترو الأنفاق يتفقد مراحل إنشاء ورشة جديدة لصيانة قطارات الخط الأول بحوش كوتسيكا

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس على الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، يرافقه المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، مراحل إنشاء ورشة جديدة لصيانة الـ ٢٠ قطار الكوري بالخط الأول بحوش كوتسيكا بمساحة ٧٢ ألف متر مربع بتكلفة ٩٥٠ مليون جنيه.

وخلال الجولة، حسب بيان صحفي، تفقدوا الأعمال الإنشائية الأساسية من مباني خدمية وإدارية وتضم الورش الجديدة ٢٠ سكة لإجراء صيانة القطارات عليها بجانب مغسلة حديثة لغسيل القطارات.

وأوضح المهندس علي الفضالي، أن إنشاء الورشة الجديدة ستكون مخصصة لأعمال الصيانة الدورية اليومية لقطارات الخط الأول المكيفة الجديدة.

والتقى الفضالي بالعاملين بالشركات المنفذة واستمع إلى شرح تفصيلى عن مشروع الورشة الجديدة.

وحثهم الفضالي على سرعة الإنتهاء من المشروع فى الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني.

ومن جانبه صرح المهندس خالد صبرة، أن أعمال الإنشاء تجرى على قدم وساق وأن نسبة تنفيذ المشروع تخطت الـ٥٠ % حتى الآن.

وأضاف أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع بالكامل العام المقبل، وقال إن إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة ستساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة بالخط الأول وتخفيف عبء الصيانة على ورشة طرة البلد.

يذكر أنه تم إسناد المشروع إلى ثلاث شركات ( كولاس ريل - الستوم ترانسبورت - بتروجيت ) وتم البدء فى المشروع بتاريخ 1/8/2017 ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع عام 2019.

وشارك الزيارة التفقدية المهندس السيد الحسينى مساعد رئيس الشركة للخط الأول، والمهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة لهندسة السكة والصيانة المدنية والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية وقيادات شركة مترو الأنفاق والشركات المنفذة للمشروع.​