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    الانتهاء من تطوير هنجر 6000 داخل مهبط مطار القاهرة

    01:29 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    الانتهاء من تطوير هنجر 6000 داخل مهبط مطار القاهرة

    تطوير هنجر 6000 داخل مهبط مطار القاهرة

    كتب - طه عبيد:

    انتهت شركة مصر للطيران للصيانة والإعلام الفنية، من عمليات تطوير الجزء الشرقي لهنجر 6000، وذلك ضمن خطة الشركة للحفاظ على المنشآت وتطويرها ورفع كفاءتها.

    شمل تطوير الهنجر معالجة الأرضيات والفواصل، وتغيير اللمبات المستخدمة غلى الليد الموفرة، وذلك لانارة الهنجر بشكل أفضل، ودهان الحوائط الجانبية، ومراجعة شبكات الإضاءة والمعلومات وأسلاك التليفونات وشبكات التكييف وضبط وصلاتها، على أن يتم البدء في أعمال تطوير النصف الغربي من الهنجر في الأسابيع القليلة القادمة.

    يتسع هنجر 6000 إلى طائرتين متوسطة الحجم، ومنذ انشاء الهنجر تم عليه بعض أعمال التطوير الجزئية مثل نظام الإنذار الآلي وشبكة إضاءة ليلية، والضغط المتوسط والمنخفض، وإلحاقه بمحطة إطفاء حريق.

    غير معروف

    مصر للطيران تطوير هنجر مطار القاهرة مهبط مطار القاهرة

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