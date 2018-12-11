علي جمعة: القيم أقرتها كافة الأديان وربما يعترف بها اللادينيين

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس مؤسسة مصر الخير، إنه من المقرر أن تعلن المؤسسة يوم الأحد المقبل محافظة الأقصر عاصمة للقيم والأخلاق، وهو الحدث الذي سيجتمع فيه عدد كبير من شباب مصر من مختلف المحافظات

وأضاف جمعة، خلال توقيع بروتوكول "قيم وحياة" اليوم الثلاثاء، أن الاهتمام بهذه القيم و البدء في تنفيذها يساهم في بناء حياة أفضل، متابعا: من هنا جاءت تسمية المشروع ومؤسسة مصر الخير أنشأت حتى الآن ١٦٠ مبادرة منها منع التحرش و تجميل المدن و خدمة المسنين وكل هذا عن طريق التدريب وهو يتم عن طريق المحافظات انطلاقا من مراكز الشباب.

وأكد الدكتور علي جمعة على الاهتمام بالأطفال كأساس أي مشروع له علاقة بالقيم ، وعليه فإنه يجرى حاليا تدريب مجموعات من الشباب من أجل الاهتمام بالطفل من خلال العديد من القنوات منها الإذاعة المدرسية ، و الدراما التي أصبحت أحد أهم محاور الاهتمام من أجل التنمية بداية من السيناريو كتابة الغنية وانتهاء بالقيمة.

كما توجه بالشكر للوزير محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على هذا الفهم و الدعم لقضية قيم و حياة، مشيرا إلى أن المشروع ينطلق من القيم المشتركة لجميع البشر والتي أقرتها الأديان السماوية وغير السماوية، بل و ربما يعترف بها أيضا اللادينيين.

وقال محمد الرفاعي، رئيس مؤسسة أجيال مصر ، إن وزارة التنمية المحلية لها باع في تغيير حياة الناس للأفضل، وإن المشروع واجه تحديات كبيرة في إرساء القيم في مرحلة صعبة من تاريخ مصر.

و أوضح أن الدكتور علي جمعة تبنى هذه القيم النشطة واهتم بشكل كبير بالأطفال و هو التوجه الجديد الذي تعكف المؤسسة حاليا عليه من أجل وضع كتيب لرسم أساسياته.​