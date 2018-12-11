مجدي الجلاد: "إعلام القاهرة" هي الكلية الأم في الوطن العربي

كتب- محمد قاسم:

بدأ، منذ قليل، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للإعلام" والتي تضم مواقع: "مصراوي، يلّاكورة، الكونسلتو، أونا"، حوارًا مفتوحًا مع طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، ليتحدث خلاله عن مستقبل الصحافة في مصر، وذلك في حضور الدكتورة هبة الله السمري، القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور محمد عتران، أستاذ العلاقات العامة بالكلية.

قال "الجلاد": "إن كلية الإعلام هي الكلية الأم في الوطن العربي، ولا يتغير فيها سوى الوجوه".

وأضاف أن خريج كلية الإعلام يختلف عن باقي الخريجين في الكليات الأخرى، مشدد على أن الواقع في الدراسة بالكلية لا يختلف عن الواقع العملي.​