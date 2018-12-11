وزير قطاع الأعمال: متابعة مستمرة لتطوير الشركات

القاهرة- مصراوي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه قدم لكافة الجهات خطته لتطوير الشركات التابعة للقطاع، بداية من رئيس الجمهورية وكذلك مجلس الوزراء، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لكل ما يتم من تحركات في هذا الشأن أولا بأول، من خلال المتابعة مع كافة الشركات المعنية بخطة التطوير، وأن نتائج خطط التطوير التي بدأتها الوزارة ستظهر في الربع الأول من عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي.

وردا على النائبة إلهام المنشاوي، بشأن وجود العديد من الخطط التي طرحها وزراء قطاع الأعمال، إلا أنه لا توجد أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، قال الوزير: "أنا إيه مشكلتي في اللي لم ينفذ".

وحول ما أثاره النائب محمد وهب الله، بأحوال العمال في هذه الشركات، أكد الوزير: العمال مظلومين، ولكن مع خطة التطوير لن تكون هناك أي تأثيرات سلبية عليهم".​