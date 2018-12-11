انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأهرام للطاقة بجلسة عن صناعة البتروكيماويات

كتب- محمد صلاح:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بعنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومشاركة فاعلة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعندية، وحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ومثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية، إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.

وتناقش جلسات اليوم الثاني من المؤتمر البتروكيماويات والأسمدة كصناعات قيمة مضافة لتحقيق التنمية، إلى جانب الرؤية المستقبلية الجديدة في استتخدام الوقود، وكذلك الررؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية في مصر وفرص التصنيع المحلي، إلى جانب جلسة عن الطاقة وفرص الاستثمار.

ويهدف المؤتمر -الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار- إلى صياغة رؤية وطنية من رحم المناقشات والإسهامات التي يطرحها صناع القرار وخبراء قطاع الطاقة، ووضع برنامج عمل يمكن أن يقدمه مؤتمر الأهرام للطاقة ليكون معاونًا ومشاركا تنمويا لخطة الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة.