رئيس الوزراء: أفريقيا أصبحت محطة أنظار العالم بعد تحديث البنية الأساسية والتشريعية

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، يعد خطوة مهمة في دعم جهود التكامل الأفريقي.

جاء هذا خلال افتتاحه المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية، المنعقد، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة.

وأضاف أن المعرض يأتي لنقل رسالة إلى العالم بأن أفريقيا مستعدة وترحب بالتعاون على جميع الأصعدة الاقتصادية التجارية منها والاستثمارية، خاصة أن أفريقيا أصبحت محط أنظار العالم أجمع كوجهة للأعمال، وقطعت دولها شوطًا كبيرًا في تحديث تشريعاتها وبنيتها التحتية، لتوفير مناخ مناسب للاستثمار.

وتابع مدبولي، إن العديد من دول القارة الأفريقية تجاوزت متوسط معدلات النمو العالمي رغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد الدولي خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أنه لا يمكن إغفال أهمية محور تنمية القدرات البشرية في العمل المشترك، والاهتمام بالشباب الأفريقي عماد القارة، عن طريق أوحد وهو التعليم وتطوير مهارات البحث والابتكار، بما يتيح لشبابنا امتلاك المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر حريصة على مواصلة دورها النشط في تطوير إمكانياتها البشرية، لافتًا إلى مسارعة الشركات المصرية للاستثمار مع الشركات الأفريقية.

وقال إن حجم الاستثمارات المصرية في دول القارة الأفرقية وصلت إلى 8 مليار دولار خاصة في مجالات: التشييد، الطاقة، الزراعة، والتعدين، ووصح حجم تجارتها البينية مع الأفارقة إلى 5 ماليار دولار، من المستهدف مضاعفتها خلال الأعوام الخميسة المقبلة.

ولفت إلى أن المعرض بمثابة ملتقى للحكومات والقطاع الخاص وأصحاب المصالح من داخل القارة الأفريقية وخارجها، ووصل عدد المشاركين إلى 1000 عارض من أكثر من 35 دولة من جميع أنحاء العالم.