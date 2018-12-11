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    مترو الأنفاق: بطء حركة القطارات في محطة البحوث نتيجة أعمال الصيانة

    11:16 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    مترو الأنفاق: بطء حركة القطارات في محطة البحوث نتيجة أعمال الصيانة

    ارشيفية

    كتب- أحمد نجيب:

    قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن حركة القطارات بالخطين الأول والثاني، منتظمة منذ بداية اليوم التشغيلى، نافيا وجود أي أعطال بالخطوط الـ3 للمترو.

    وقال المتحدث باسم المترو لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن حركة الخط الثاني لم تتوقف كما يدعي البعض وليس بها أي أعطال، ولكن بطء وتأخر فى الحركة نتيجة أعمال الصيانة التى تتم حاليا بالخط الثاني، حيث تسير القطارات ما بين محطة البحوث وجامعة القاهرة بالمحاذرة لوجود صيانة فى كابل الإشارات.

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