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    مفتي الجمهورية الأسبق لـ"مصراوي": "الفياجرا النسائية" جائزة في هذه الحالة

    11:03 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    مفتي الجمهورية الأسبق لـ"مصراوي": "الفياجرا النسائية" جائزة في هذه الحالة

    الدكتور نصر فريد

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الأطباء إذا وجدوا أن حبوب "الفياجرا النسائية" ضرورية للمعاشرة الجنسية، فلا مانع من تناولها، مشيرا إلى أنه ليس للإنسان أن يأخذها من تلقاء نفسه.

    وأضاف فريد واصل لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء: الأطباء المتخصصون هم من يحددون حاجة النساء لحبوب الفياجرا النسائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

    كانت وزارة الصحة وافقت ، خلال الفترة الماضية، على تداول فياجرا نسائية، أنتجتها إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية.

    وقد حذر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، السيدات من الفياجرا النسائية، خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر على قناة "إم بي سي مصر"، السبت الماضي: "هذه الأشياء هتخلي الست تدمن حاجات قذرة".​

    نصر فريد مفتي الجمهورية الأسبق الفياجرا النسائية المعاشرة الجنسية الأطباء وزارة الصحة صناعة الأدوية

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