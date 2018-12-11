بالتفاصيل والخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الثلاثاء والأربعاء

كتب - أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء، على أنحاء البلاد.

وذكر المركز، في تحليله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء".

وعن يوم الأربعاء، توقع المركز: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تكون الأمطار متوسطة الشدة على أقصى السواحل الشمالية الغربية".​