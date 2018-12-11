أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

بالتفاصيل والخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الثلاثاء والأربعاء

08:03 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
بالتفاصيل والخرائط.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن توقعاته لطقس الثلاثاء والأربعاء

أرشيفية

كتب - أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الري، عدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء، على أنحاء البلاد.

وذكر المركز، في تحليله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم الثلاثاء".

وعن يوم الأربعاء، توقع المركز: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وقد تكون الأمطار متوسطة الشدة على أقصى السواحل الشمالية الغربية".​

47684910_1989271097806314_7161152676615421952_n47682413_1989271047806319_6534961399934746624_n

طقس الثلاثاء طقس الأربعاء الطقس الأرصاد الجوية وزارة الري سقوط أمطار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان