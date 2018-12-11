الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن الفائز بجائزة "نجيب محفوظ" للأدب لعام 2018

كتب- محمد قاسم:

تعلن دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة، الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2018، ويواكب الحدث ذكرى ميلاد الأديب المصري الذي ولد عام 1911.

ومنذ 1996، يتم منح جائزة نجيب محفوظ للأدب كل عام من قبل لجنة تحكيم موقرة وتتكون الجائزة من ميدالية فضية وجائزة نقدية قدرها 1000 دولار بالإضافة إلى قيام دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة ونشر الرواية الفائزة في جميع أنحاء العالم.

تقام جائزة نجيب محفوظ تحت رعاية دار نشر الجامعة الأمريكية في القاهرة، الناشر الرئيسي لأكثر من 50 عملًا أدبيًا مترجمًا لللغة الإنجليزية لنجيب محفوظ، والمسئول عن نشر أكثر من 6000 طبعة باللغات الأجنبية الأخرى لأعمال محفوظ التي ترجمت إلى 40 لغة في جميع أنحاء العالم.

تتضمن لجنة التحكيم هذا العام الدكتورة تحية عبدالناصر، أستاذ مساعد الأدب الإنجليزي والمقارن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتورة شيرين أبو النجا، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة؛ الدكتورة منى طلبة، أستاذ مساعد الأدب العربي بجامعة عين شمس؛ وهمفري ديفيز، المترجم المعروف للأدب العربي والدكتور رشيد العناني، أستاذ فخري للأدب العربي الحديث بجامعة إيكستر. ​​