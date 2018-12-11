اليوم.. الجلاد يتحدث عن مستقبل الصحافة في مصر بـ"إعلام القاهرة"

كتب - محمد قاسم:

تستضيف كلية الإعلام في جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور هبة الله السمري، القائم بأعمال عميد الكلية، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في حوار مفتوح مع الطلاب، اليوم الثلاثاء.

ويتحدث الجلاد" رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي- يالاكورة- الكونسلتو- وكالة أونا"، إلى طلاب كلية الإعلام في الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بالدور الرابع بالكلية، عن "مستقبل الصحافة في مصر".​