نورا راشد تكشف أسباب منع عشرات الكتب المصرية في معارض الخليج

كتب- محمد عاطف:

طالبت نورا رشاد مسئولة النشر في الدار المصرية اللبنانية، كتاب الدار، بعدم كتابة أي ألفاظ خادشة للحياء أو خارجة في أعمالهم، حتى لا تتعرض الأعمال للمصادرة من قبل الرقابة في الدور الخليجية.

وقالت نورا خلال مناقشة رواية "أيام الخريف" للكاتب حسام العادلي، مساء أمس الاثنين: عندما قرأت الرواية في البداية اعترضت على وجود بعض الألفاظ الجريئة، وهذه الألفاظ أصبحت تشكل عائقًا حقيقيًا أمام حلم الكتاب بالوصول إلى دور عربية عديدة باتت تفرض نظامًا رقابيًا على دخول الكتب والروايات على معارضها.

وأضافت نورا: "فوجئت الفترة الأخيرة بمنع الكثير من كتب الدار من معرض كتاب الكويت والسعودية وغيرها من الدول التي يشتاق قراؤها للأعمال المصرية، وكثيرًا ما يسألوني عن أعمالهم الجديدة، ولذا فمن الممكن للكاتب أن يستبدل بعض الألفاظ الخادشة بأخرى أقل حدة حتى يصل لهذه الأسواق المهمة".

وتابعت نورا: "عندما تم منع ألف ليلة وليلة في طبعة كاملة غير منقحة، قمت بحذف 16 لفظًا فجًا منها، وأعدنا طرحها بمعارض الخليج، ونفدت 4 طبعات كاملة منها إلى الآن"، مشيرة إلى أن الكاتب الراحل جمال الغيطاني نفسه حذف منها ألفاظًا كثيرة، حتى تناسب الجمهور.​