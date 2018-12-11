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رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدا قضائيا سعوديا​

12:59 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدا قضائيا سعوديا​

المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية بمقر هيئة قضايا الدولة اليوم.

وذكر بيان صادر اليوم عن الهيئة أن الزيارة استهدفت الاطلاع على منظومة العمل القضائي بهيئة قضايا الدولة ومعرفة دورها الذي أناط بها الدستور والقانون فى الدفاع وحماية المال العام.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى للهيئة والمستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة والمستشار محمد بكر رئيس التفتيش والمستشار بدر مجلى رئيس المكتب الفني والمستشار حمدى حماد نائب رئيس قسم المنازعات والمستشارون أحمد البلتاجي وأحمد ثابت وسيد نور وإيهاب سعيد ويسرى مدنى الأمناء العموم المساعدون.

هيئة قضايا الدولة حسين عبده خليل وزارة العدل
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